Ancora un ferimento, sempre babygang in azione e liti in strada senza alcun senso. I carabinieri della stazione di Volla hanno individuato e denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi uno studente 15enne: il minore è ritenuto gravemente indiziato di aver colpito con un’arma da taglio alla gamba destra un 16enne di Casalnuovo. I fatti sono avvenuti lo scorso 9 dicembre. La vittima si trovava a via Alighieri a Volla a bordo di uno scooter in sosta e l’aggressore si sarebbe avvicinato a lui per poi colpirlo con un coltello. Le motivazioni del gesto sono ancora chiare

Intanto si risolve un altro ferimento tra giovanissimi, stavolta appena maggiorenni, avvenuto però a Bagnoli davanti ad un locale. L’attività investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine a quanto accaduto lo scorso 2 ottobre, quando presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo era giunto un 18enne in compagnia di una 19enne. Il ragazzo presentava ferite da punta e taglio al torace. Presi i due complici dell’accoltellatore.