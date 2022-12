Nell’isola flagellata dalle frane e dal maltempo, scattano i sigilli. In località Serrara Fontana a Ischia i carabinieri hanno denunciato un residente per abusivismo edilizio. I militari hanno accertato che l’uomo – proprietario di un immobile – aveva eseguito dei lavori edili senza alcun titolo abilitativo e in una area sottoposta anche a vincolo paesaggistico. Tre gli “scheletri” di cemento sequestrati per una superficie di 100 metri quadrati.

Intanto l’allerta meteo con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata fino alle 16 di domenica. Lo rende noto il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo. Sono cinquantaquattro famiglie residenti nella ‘zona rossa’ di Casamicciola non si sono allontanate dalle proprie case: lo ha reso noto il commissario Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo “opera di convincimento e persuasione”, con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri.