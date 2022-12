Continuano i controlli dei carabinieri anche per i reati di tipo ambientale. In località Saudone del comune di Striano, i militari della locale stazione insieme a quelli dell’Esercito hanno sorpreso un 57enne del posto mentre gettava rifiuti. L’uomo aveva trasportato materiale di risulta con la propria auto che era tra l’altro senza assicurazione e già sequestrata. Il totale delle sanzioni che il 57enne dovrà pagare è di 4.300 euro. Veicolo e scarti edili sequestrati e affidati a una ditta specializzata per lo smaltimento.

Nuovi strumenti in Italia

Intanto è giro di vite del Comune di Oristano nei confronti di chi sporca la città. Dopo le ordinanze e le campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme, ora le sanzioni. “È il momento della tolleranza zero” annunciano il Sindaco Massimiliano Sanna e l’Assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda che, d’intesa con il Comando Polizia municipale, hanno programmato una serie di interventi a tutela del decoro urbano. I controlli riguarderanno i terreni incolti, le siepi che invadono i marciapiedi, l’abbandono indiscriminato e il conferimento irregolare dei rifiuti, il rispetto dei parchi e delle aree verdi, ma anche delle norme sulla conduzione dei cani e sull’utilizzo delle biciclette e dei monopattini nelle aree pedonali. E per farlo oltre alle pattuglie ambientali per le vie della città, ampio ricorso al sistema di videosorveglianza e a breve anche a un drone.”