Domenica 18 dicembre si terrà l’evento di chiusura del progetto “Dal Sarno al Vesuvio”

A quindici giorni dal taglio del nastro avvenuto a Longola alla presenza del sindaco di Poggiomarino Maurizio Falanga e dei primi cittadini di Boscoreale, Striano e Terzigno, termina la kermesse dedicata al turismo esperienziale a Poggiomarino. L’evento si terra infatti presso l’area mercatale “Mimmo Bonagura”.

Gli ospiti

Dalle 10 del mattino previsti mostra espositiva e degustazioni. Nel tardo pomeriggio inoltre ci sarà lo spettacolo comico degli Arteteca, la sfilata del tessile presentata da Maria Mazza, chiuderà il concerto di Monica Sarnelli. Dal Sarno al Vesuvio è un programma cofinanziato dal Poc Campania 2014- 2020.

A seguire passo passo l’organizzazione dei vari eventi è stata l’assessora agli Eventi del comune di Poggiomarino, ente capofila, Rachele Sorrentino che racconta il suo entusiasmo: “ho seguito personalmente tutto il progetto. Ringrazio tutti i comuni che hanno prodotto eventi curati e di alta levatura culturale. Il percorso turistico si chiude con gli spettacoli e con le degustazioni agroalimentari e vitivinicole che vanno a sancire l’evento “Calici e Cotone” che valorizza tessile e vitivinicolo dei nostri territori” spiega Sorrentino. Ad invitare tutti all’ultima giornata della kermesse è il sindaco del comune capofila del progetto, Maurizio Falanga: “valorizzare il nostro territorio, le nostre specialità in contesti curati ed animati da musica e spettacolo è il modo più interessante per ricordare quanto di bello e buono possa offrire Poggiomarino, possano offrire i territori viciniori. Vi aspettiamo domenica per la festa delle nostre terre”.