Un’area Pip che si farà, ma solo dopo averla decisa insieme agli imprenditori locali e del comprensorio che ne faranno richiesta. Un esempio di democrazia partecipata che arriva da Poggiomarino. Questa mattina la presentazione del progetto: si partirà il 5 dicembre quando si apriranno per 45 giorni le manifestazioni di interesse per la zona Pip e per i servizi alla persona. Per la prima esiste una piattaforma dedicata che sarà pubblicata sul portale ufficiale del Comune, mentre per la seconda resterà la procedura cartacea per ovvi motivi di carattere organizzativo.

A illustrare come sarà la domanda, il dirigente del settore, l’ingegnere Rino Pagano: “A seconda delle manifestazioni di interesse che arriveranno, definiremo dimensioni dell’area, servizi, sottoservizi, formato dei capannoni e tutto quanto occorrerà”. E proprio queste voci saranno alla base delle domande che gli imprenditori dovranno compilare online.

Il sindaco Maurizio Falanga ha commentato: “L’area scelta sarà una tra quelle alle spalle del portone di Boccapianola ed in zona cimitero. Speriamo sia la più vasta possibile, perché vorrebbe dire che c’è tanto fermento e tanto investimento. Il Pip, insieme al Puc che abbiamo rispolverato, è uno strumento di civiltà. Non stiamo facendo un’operazione di facciata, ma agiamo per il futuro prossimo e per le generazioni che verranno”.

Presenti anche gli assessori competenti Michele Aquino e Raffaele Gragnaniello, che hanno sottolineato in particolare il ritardo con cui si parte a Poggiomarino con questi strumenti a causa “delle precedenti amministrazioni”.