Un concorso riservato ai bambini delle scuole materne ed elementari della città di Nola ispirato ai valori del Natale che, nella tradizione cristiana, trovano nel presepe il loro veicolo naturale identitario. È l’iniziativa promossa dal gruppo imprenditoriale Hyria Space di Nola guidato dall’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore, promotrice del progetto “Crea il tuo presepe” giunto alla seconda edizione. Un progetto che si inserisce nell’ambito del calendario di eventi organizzati in galleria, trasformata, nell’area esterna, in un piccolo villaggio di Babbo Natale con l’allestimento di casette di legno ad ospitare i mercatini con eventi ogni weekend fino al 6 gennaio.

E proprio nel salone centrale della struttura di via Variante 7/bis domenica 18 dicembre si terrà, a partire dalle ore 11.00, la cerimonia di premiazione dei lavori realizzati dai piccoli artisti. Tre i premi messi in palio: un computer, un buono presso la Mondadori Point di Nola ed una stampante che saranno assegnati da un’apposita commissione secondo i criteri di originalità e fantasia, pur nel rispetto della tradizione.

“Un modo per far riscoprire ai bambini il vero senso del Natale avvicinandoli ai valori di cristianità e fede – spiega Maria Grazia Galeotafiore – Un’iniziativa giunta alla seconda edizione che ha riscontrato il consenso delle scuole che ringrazio per la sensibilità. Sono questi i momenti che creano opportunità favorendo circuiti di rete, fondamentali per la crescita dei territori. Vi aspettiamo per la grande festa di domenica” – conclude Maria Grazia Galeotafiore.

La cerimonia di premiazione sarà allietata da momenti di animazione per i bambini con un simpatico gadget per tutti.