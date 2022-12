Napoli come Londra, come Vienna e come le grandi capitali europee e mondiali. La vera novità di questo Natale, infatti, è l’allestimento, seppure a tempo, di una ruota panoramica all’interno del Porto e precisamente di fronte al fabbricato che ospita la Stazione Marittima, dove attualmente c’è la rotonda, all’altezza di via Cristoforo Colombo e di piazza Francese. Certo non sarà come la London Eye o come la ruota di Singapore, la Singapore Flyer dalla cui sommità si ha una visuale che spazia per 45 chilometri e, se il cielo è limpido, si possono scorgere le isole indonesiane di Batam e Bintan, persino il sud della Malaysia, ma

di certo la ruota panoramica di Napoli avrà come panorama il Vesuvio, Capri e uno dei Golfi fra i più belli del mondo.

L’attrazione è già al montaggio, proprio a due passi da piazza Municipio e dalla fine della prossima settimana potrebbe già essere pronta ad accogliere turisti e cittadini al piazzale Angioino. La struttura è mastodontica. Sarà alta 55 metri, ovvero quanto un palazzo di 4 piani e resterà alla Stazione Marittima per circa due mesi, fino al 28 febbraio fermo restando proroghe, come stabilito da delibera e concessione siglata dall’Autorità Portuale

con la società di Mercato San Severino, City Eye. Al lavoro decine e decine di operai e

tecnici per allestire una delle strutture più grandi d’Europa. La ruota partenopea si chiamerà Ferris Wheel 45, un modello amovibile, con un diametro di tutto rispetto che arriva a toccare oltre 12 metri, e un’altezza, come detto di 55 metri, quasi come un palazzo di quattro piani. La vista dall’alto sarà davvero unica.