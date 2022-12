Ancora un’odissea per un’anziana del salernitano. Una 98enne, nonna Calogera, anziana del comune di Battipaglia avrebbe atteso il ricovero 41 ore su una barella nel pronto soccorso

dell’ospedale di Battipaglia. L’anziana era in condizioni preoccupanti, con un infarto in

corso, una coronaria ostruita e una polmonite. L’anziana, come racconta il quotidiano “La

Città”, sarebbe stata costretta a fare un viaggio di quasi 150 chilometri per essere curata all’ospedale “Ave Gratia Plena” di Piedimonte Matese.



La struttura sanitaria del Casertano è riuscita a trovare un posto libero per il ricovero.

Pieni i nosocomi dell’intera provincia. L’accaduto è denunciato dal nipote della

98enne.