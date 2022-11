Su WhatsApp sono arrivati i sondaggi. Come funzionano? Come si creano? Per farli basterà aprire una chat della popolare App di messaggistica e cliccare dove c’è il segno ‘+’. Tra le diverse opzioni troveremo ‘fotocamera, libreria foto e video, documento, posizione, contatto’ e, finalmente, ‘sondaggio’. Cliccando su quest’ultimo si aprirà una finestra con la domanda da fare di qualsiasi tipo (esempio, ‘chi è il gatto più bello?’) e le possibili risposte (‘Merlino, Calico..’).

Una volta terminato si può inviare per far partecipare alla votazione anche più persone, magari di un gruppo, ma c’è il trucco. I voti non sono cristallizzati, si può anche cambiare idea in corsa e spostare la preferenza da una delle opzioni (al massimo 12) all’altra..