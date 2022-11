Arriva un nuovissimo bonus da €400 dall’INPS con soli due requisiti ed è sicuramente un elemento di gioia per le donne. In questa durissima situazione economica sono tanti a non riuscire a farcela ad andare avanti e quindi un bonus di massimo €400 al mese per le donne è sicuramente un aiuto importante. L’inflazione è arrivata al 12% e gli italiani stanno avendo difficoltà a pagare sia le bollette, che l’affitto che la rata del mutuo. Ma nell’ultimo periodo si è evidenziato fortemente come sia proprio la spesa al supermercato ad essere diventato un vero problema per gli italiani. Gli italiani all’inizio di quest’anno hanno aumentato molto la loro presenza ai discount proprio nella speranza che andando al discount fosse più facile andare avanti.

Un bonus di 400 euro pensato proprio per le donne

Ma anche con il risparmio messo in campo dal discount comunque le difficoltà sono veramente tante. Ma sono proprio le donne, come sempre ad essere più colpite. Le donne subisco una percentuale di disoccupazione più elevata ed introiti minori. Inoltre le donne devono sempre barcamenarsi tra lavoro e figli e di conseguenza non stupisce che anche il benessere psicofisico ne risenta.

Ma l’INPS è al fianco specialmente delle donne. Quindi vediamo come funziona questo bonus che eroga massimo 400 euro al mese. Per avere questo bonus bastano due requisiti. Questo bonus infatti è stato rifinanziato con circa nove milioni di euro e va a riguardare proprio le donne che si trovano in una difficoltà personale marcata.

Come chiedere i 400 euro all’INPS

Con il messaggio INPS numero 3.363 del 13 settembre 2022 si è stabilito proprio che i soldi andranno alle donne tra i 18 e i 67 anni. Quindi l’INPS è andata a chiarire meglio quali donne possono beneficiare di questi €400 al mese per 12 mesi. Ricordiamo che i €400 al mese sono la soglia massima ma effettivamente il reddito di libertà viene riconosciuto sempre per 12 mesi.

Infatti il reddito di libertà viene riconosciuto proprio per quelle donne che abbiano subito uno stato di violenza e che stiano facendo un recupero presso uno dei centri antiviolenza. Quindi la donna per poter richiedere questo bonus deve essere al centro di un processo di recupero presso un centro antiviolenza ma deve essere anche in condizione di fragilità economica.

Aiuto giusto ma troppa burocrazia

Sicuramente questo è uno dei bonus più preziosi erogati dall’INPS. I soldi potranno essere erogati nel rispetto del limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma, che sono comunque le istituzioni che assegnano questo aiuto. Infatti la domanda va presentata per l’erogazione dei soldi. Come al solito tanta burocrazia anche quando si tratta di aiutare chi è veramente in difficoltà.

fonte ilovetrading.it