Le risorse per il primo decreto di politica economica del governo Meloni sono pari a 9,1 miliardi di euro. Di questi, circa metà (4,5) sarà destinata alla proroga fino alla fine dell’anno dei crediti d’imposta sugli acquisti di energia e gas di imprese e piccole attività. I fondi che rimangono potrebbero contribuire al rinnovo di altri aiuti, ma ci sono alcuni bonus la cui scadenza, al momento, è prevista per il 31 dicembre 2022.

Bonus facciate – Scade il bonus utile (fra le altre cose) anche alla tinteggiatura esterna. Con il 31 dicembre viene meno perciò la possibilità di avere una copertura del 60% dei lavori. Nel 2022 era già stato soggetto a variazione: partiva infatti da un’origine del 90%.

Superbonus – Fra gli altri bonus edilizi in scadenza c’è il più diffuso: il Superbonus al 110% per villette unifamiliari e immobili autonomi. La misura potrebbe essere modificata con la nuova legge di Bilancio. Fra le ipotesi sul tavolo ancora non confermate c’è il passaggio dal 110% al 90%. O almeno potrebbe essere così per i condomini.

Bonus mobili – La misura sarà cambiata: con la legge di Bilancio il limite della spesa passerà da 10mila euro a 5mila. Si tratta di un’altra riduzione rispetto al 2021, quando il tetto massimo previsto era fissato a 16mila euro. Il sostegno consente di ottenere una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica efficiente. Si sta chiudendo inoltre la finestra temporale per la detrazione Irpef o Ires del 75% utile all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sismabonus – Si tratta di una misura fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche: è prevista ancora l’agevolazione al 110% per i rogiti stipulati entro fino anno, ma a determinate condizioni. A partire dal primo gennaio, inoltre, potrà essere ancora fruibile con le aliquote ordinarie del 75% e 85%.

Bonus Tv – Come comunicato di recente dal ministero delle Imprese, le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei Bonus TV – Decoder e Bonus Rottamazione TV si esauriranno il 12 novembre. Il ministro Urso ha già chiesto un rifinanziamento. Resta, invece, il Bonus decoder a domicilio. Quest’ultimo prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Prima casa under 36 – Gli under 36 intenzionati a comprare casa hanno tempo fino alla fine dell’anno. Un emendamento del governo ha fatto ripartite per tutto il mese di dicembre i finanziamenti con fondo di garanzia all’80% per una serie di categorie. Fra questi, appunto, gli under 36 con Isee non superiore ai 40mila euro.

Sconto sul carburante – In scadenza nei giorni scorsi, ma prorogato fino alla fine dell’anno, il taglio delle accise. Cioè lo sconto sul prezzo dei carburanti. Lo stabilisce la Nadef, la Nota aggiuntiva al documento di economia e finanza.

Bonus per le famiglie – Dal bonus asilo nido al bonus bebè, sono in scadenza tutte le misure rivolte alle famiglie. Il primo consente di accedere a un rimborso fino a 3.000 euro. Il secondo è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Bonus trasporti – Fra le misure di maggior successo. Partito in settembre, prevede un tetto massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico. A inizio novembre è stato rinnovato per il mese in corso, e così dovrebbe essere anche a dicembre. A patto, però, che non finiscano i fondi.