Non avrebbe dovuto trovarsi in Italia da cui il Prefetto di Varese lo ha allontanato per i suoi precedenti di polizia. Ma domenica sera era in una pizzeria di Castellammare di Stabia. Un uomo originario della Polonia, 30enne, già “allontanato’ dall’Italia nel 2018, da cui aveva divieto di ritorno per 5 anni, è finito arrestato dopo che aveva dato in escandescenze

all’interno di un locale-pizzeria. Era ubriaco e continua a chiedere bevande alcoliche, spaventando la clientela presente. Il titolare del locale ha quindi chiamato la polizia, ma quando gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi l’uomo si è avventato contro di loro e, dopo una colluttazione, è stato infine bloccato le identificato.



Si tratta di A.P.W., 30enne polacco con precedenti di polizia. Il polacco è stato quindi arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione di un provvedimento di

allontanamento emesso nel 2018 dal Prefetto di Varese con divieto di ritorno in Italia per 5 anni. Ora dovrà probabilmente lasciare l’Italia.