Due uomini armati di coltello hanno rapinato tre studenti, mentre rientravano a casa, e una delle vittime è stata anche toccata nelle parti intime. Ma i malviventi non sono rimasti impuniti: grazie alle indagini immediatamente avviate dalla Squadra Mobile di Napoli, e alla raccolta delle testimonianze e alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali. Fermati per rapina aggravata e violenza sessuale un 51enne liberiano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, e per rapina pluriaggravata un ivoriano di 34 anni senza fissa dimora. I due sono finiti rintracciati in un’abitazione di vico Gabella della Farina, dove gli agenti hanno rinvenuto un coltello e indumenti corrispondenti a quelli usati per commettere il reato.

Sempre ieri poliziotti anche nella basilica della Santissima Annunziata Maggiore a Napoli. Giunti sul posto, trovano un uomo che brandiva delle forbici e che, alla loro vista, tenta di nascondersi. Ma gli agenti lo disarmano e lo bloccano trovandolo, in possesso anche di un cacciavite. Non solo. Il custode della basilica lo aveva sorpreso a forzare un offertorio, di qui l’aggressione per guadagnare la fuga. Inutilmente. F.N., 27enne di San Giuseppe Vesuviano, ora è sottoposto all’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per reati contro il patrimonio e in arresto per rapina impropria.