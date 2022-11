Incendio in un parcheggio a Sarno distrugge un’auto e danneggia diverse vetture: sono in corso le indagini dei carabinieri. Nessuna pista viene esclusa, neanche quella del dolo. Un testimone avrebbe riferito di aver visto una persona mentre si allontanava dalla zona, è al vaglio la dichiarazione. Diverse sono le auto che sono state danneggiate da un rogo alcuni giorni fa in un parcheggio a Borgo San Matteo. Sull’episodio indagano i carabinieri. Tre le auto avvolte e distrutte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai residenti per estinguere l’incendio.

