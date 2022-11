Tragedia in Basilicata. Un tir che stava percorrendo un viadotto ha sbandato ed è precipitato nel vuoto per diverse decine di metri. A farne le spese il conducente dell’autoarticolato, un camionista di 49 anni, morto schiacciato nella cabina di guida. Il dramma è avvenuto alle prime ore dell’alba di martedì 22 novembre, lungo la strada Provinciale 26 Destra Bradano, tra Miglionico e Matera. Erano le 5:15 di mattina quando il mezzo articolato, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato vistosamente, abbattendo a velocità sostenuta il guardrail del viadotto e precipitando nel vuoto.

Morto schiacciato

Ad uccidere il conducente del camion è stato il carico che trasportava, costituito da blocchi di cemento che ha schiacciato la motrice e non ha lasciato scampo al camionista. Inutile l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco, l’uomo al loro arrivo era già morto. Sul posto, oltre a pompieri e 118, anche la Sezione Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Matera, i carabinieri di Miglionico, la Polizia stradale e i dipendenti della provincia Matera. Per soccorrere il camionista e rimuovere il tir, infatti, è stato necessario chiudere la strada e deviare il traffico.