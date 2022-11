Un uomo di 47 anni arrestato a Torre del Greco (Napoli) con l’accusa di atti persecutori nei confronti della ex compagna, una donna di 39 anni. Non accettava la fine della loro relazione e per questo era arrivato più volte a minacciarla di sfigurarla con l’acido. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri. Le dichiarazioni della vittima hanno trovato puntuale riscontro nella perquisizione eseguita al momento dell’arresto dai carabinieri, i quali hanno rinvenuto nel motociclo del 47enne tre contenitori in plastica contenenti liquidi infiammabili. L’arrestato è portato nel carcere napoletano di Poggioreale.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione Carabinieri di Torre del Greco Capoluogo e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno consentito in breve tempo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, nei confronti dell’ex compagna, una 39enne di Torre del Greco.