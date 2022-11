Terremoto nel Napoletano, scossa avvertita dai residenti

Una scossa di magnitudo 2.7 registrata ieri sera, alle ore 22.37, nella zona dei Campi Flegrei, nel Napoletano. La scossa, ad una profondità di 2 km, come scrive anche in un post su Facebook il sindaco di Bacoli, Josy della Ragione, “prolungatasi per diversi secondi l’hanno avvertita molti cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e Agnano”. “Non vi sono danni a persone e cose – sottolinea il sindaco – Continueremo, in sinergia con le autorità scientifiche ed istituzionali, a monitorare la situazione”.

La seconda scossa, di magnitudo 1.5, si è verificata questa mattina alle 7.30 con epicentro localizzato alla profondità di 1,8 km in zona Pisciarelli, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, area caratterizzata dalla presenza di fumarole. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione civile”. Anche in questo caso non risultano danni a persone o cose.

Si tratta ancora del bradisismo che ormai da circa due anni è tornato a fare muore la terra nella zona dei Campi Flegrei così come avveniva tra gli anni ’80 e ’90 anche se forse con minore frequenza. Infatti è in corso un lungo sciame sismico dove i terremoti sono avvertiti anche con magnitudo basse perché molto superficiali.