Il governo è pronto a mettere in campo «ulteriori interventi di calmierazione delle bollette e di aiuti a imprese e famiglie». Il ministro Giancarlo Giorgetti lo indica presentando la Nadef, un primo passo dell’azione del Governo sul fronte delle emergenze dell’economia e dei conti pubblici giudicato con favore da Confindustria. È «positivo che si mettano tutte le risorse sull’energia, lo avevamo chiesto. Positivo anche l’annuncio fatto sul gas release. Positivo il voler proseguire nel voler mantenere la barra dritta sui conti della finanza pubblica», dice il leader degli industriali, Carlo Bonomi che, guardando al futuro, rilancia il pressing per un taglio del cuneo fiscale da 16 miliardi reperendo risorse da una revisione della spesa pubblica.

Con la nota di aggiornamento al Def, evidenzia Giorgetti (che la prossima settimana sarà a Bruxelles, lunedì all’Eurogruppo, martedì all’Ecofin) in uno scenario più difficile è stato «inevitabile aggiornare non solo il quadro macroeconomico programmatico e di finanza pubblica per il 2022-2025 ma anche la previsione tendenziale su cui esso si basa».