E’ un video girato di nascosto da una ragazzina di appena nove anni a fare emergere le violenze che avvenivano nel noto istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia. Soprusi che hanno condotto in carcere, per avere picchiato un bimbo di quattro anni, suor Marie Georgette Rahasimalala, 55 anni, originaria del Madagascar. I carabinieri dell’isola con i magistrati della sezione “fasce deboli” della Procura di NAPOLI (sostituto procuratore Monica Campese e il procuratore aggiunto Raffaello Falcone) le contestano il reato di violenza sui minori in forma aggravata. A differenze delle altre tre consorelle indagate, raggiunte da un divieto di dimora in Campania, lei è finita rintracciata solo grazie alla geolocalizzazione del telefono: si era resa irreperibile e l’hanno trovata a Roma.

La vicenda ha destato grandissimo scalpore e molte reazioni sull’isola. La struttura ha ospitato negli anni centinaia di bambini e ragazzi. La stessa madre superiora, Angela De Bonis, 81enne di Qualiano (NAPOLI), godeva di grande considerazione e negli oltre 25 anni di permanenza ha ricevuto molti attestati di benemerenza.