Sergio Di Palo, fidanzato di Tiziana Cantone, la ragazza che si e’ tolto la vita il 13 settembre del 2016 dopo la pubblicazione di un video mentre faceva sesso, e’ assolto a Napoli. Il pm Valeria Sico aveva chiesto la condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione per la accuse di falso e simulazione di reato. A decidere e’ stato il giudice monocratico Dario Gallo, delle V sezione penale. Assolto “perche’ il fatto non sussiste” dal reato di falso, “perche’ il fatto non costituisce reato” dalla calunnia e per mancanza di querela dall’accesso abusivo a sistema informatico.

Secondo i pm, Di Paolo con Tiziana Cantone avevano accusato cinque ragazzi della provincia di Salerno, cui Tiziana aveva inviato video intimi, di averli divulgati anziche’ tenerli per se’, come lei aveva chiesto. I cinque pero’ sono finiti prosciolti. Il falso e la simulazione di reato si riferivano alla falsa denuncia di smarrimento del telefonino fatta da Tiziana nell’aprile del 2015.