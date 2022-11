Una bambina di soli 9 anni sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali da una ragazzino di 14 anni: l’amico di Torre del Greco è finito a processo e dovrà rispondere di violenza sessuale su una bambina. Tutto sarebbe iniziato quando lui aveva 13 anni. La piccola avrebbe confidato al padre gli abusi di cui era vittima e lo avrebbe denuncia ma il ragazzino respinge le pesanti accuse. Finisce a giudizio un 14enne di Torre del Greco, accusato di violenza sessuale su una bambina di soli 9 anni. Una storia con molti punti oscuri da chiarire: ieri dinanzi al gip il ragazzino avrebbe respinto le accuse ed è stato disposto il rinvio a giudizio con prima udienza fissata ad inizio gennaio. I due protegonisti apparterrebbero a due famiglie bene del posto ma arrivano entrambi da separazioni complicate.

I fatti

Il papà della piccola e la mamma dell’adolescente avrebbero iniziato a frequentarsi, questo aveva spinto la coppia ad organizzare anche le vacanze insieme portando i figli. Proprio in questo contesto, secondo le accuse, sarebbero avuti luogo tre episodi di violenza. Tutti avvenuti di notte. Il primo risale a mesi prima, quando il ragazzo era ancora 13enne e la bimba aveva 8 anni. Durante le indagini sarebbero emersi altri due episodi. Uno in estate in una casa in Sicilia dove alloggiavano per una vacanza al mare e il secondo in città. Solo dopo settimane la piccola ha avuto il coraggio di denunciare tutto al papà che ha immediatamente sporto denuncia e troncato la relazione con la donna.