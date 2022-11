Polemiche in Argentina per un servizio dell’emittente televisiva America Tv. Un cronista inviato al cimitero Jardin de Bella Vista a Buenos Aires, dove Maradona è sepolto dal 26 novembre di due anni fa, ha raccontato che non c’è più la lapide. Mostrata l’immagine durante la trasmissione. Il cronista ha avanzato il dubbio che la lapide sia finita addirittura rubata o tolta dai familiari di Diego (le figlie Dalma e Gianinna) affinché non sia possibile individuare il luogo della sepoltura ed evitare un pellegrinaggio di tifosi.

«Domenica scorsa in occasione del compleanno di Maradona ci hanno detto che è stato qui un calciatore del Napoli (Ferrara, ndr) ma che non è stato neanche per lui possibile accedere», ha spiegato il giornalista. Al momento la famiglia non ha replicato e non ha fornito spiegazioni.