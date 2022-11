Arrestato 42enne di San Giuseppe Vesuviano per spaccio e detenzione ai fini di spaccio. Sono intervenuti ieri pomeriggio gli agenti del commissariato, che nel transitare sulla strada statale 268 del Vesuvio, all’altezza dell’uscita “Palma Campania”, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, in cambio di una banconota, consegnava qualcosa ad una persona a bordo di un’altra vettura. I due, dopo lo scambio, si sono allontanati in direzioni differenti. I poliziotti hanno seguito lo spacciatore fino a quando, giunti in via Marini a San Giuseppe Vesuviano, lo hanno fermato e trovato in possesso di 26 involucri contenenti circa 15 grammi di cocaina e 270 euro.

La Statale 268 dei Paesi Vesuviani, dunque, diventa anche quindi teatro dello spaccio locale di stupefacenti. Una strada già palcoscenico, purtroppo, di tanti drammi, troppe tragedie. Adesso anche questo scambio soldi-droga come quasi a evidenziare un’arteria disgraziata in tanti sensi molto differenti tra loro.