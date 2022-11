Aziende attive nella prevenzione incendi con soci occulti vigili del fuoco. Otto indagati nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di finanza di Napoli su irregolarita’ compiute da professionisti e vigili del fuoco nelle attivita’ di competenza di questi ultimi. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione a delinquere e corruzione e sono scattate perquisizioni a Napoli e provincia. I vigili, secondo gli inquirenti, erano anche soci occulti di societa’ attive nel settore della prevenzione incendi e realizzavano impianti per privati o li adeguavano. In cambio di denaro rilasciavano autorizzazioni.

In altri casi gli indagati fornivano attestazioni in materia di prevenzione degli incendi a persone intenzionate a partecipare a concorsi nelle forze armate o di polizia. Inchiesta coordinata dal pm Antonello Ardituro. Era anche attivo mercato per la commercializzazione di attestati di conoscenza della lingua inglese, utilizzati per la partecipazione a concorsi, o di diplomi di scuola media superiore.