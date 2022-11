«Amore mio buongiorno, come va la vita lassù? Io qui sto stringendo i denti e sto andando avanti: lo so che tu mi guardi, ma avevo bisogno di averti qui ancora un po’». Così, con una lettera straziane, la giovane Naomi saluta su Facebook la sua migliore amica Silvia, 21 anni, morta qualche giorno fa a Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta: la ragazza è precipitata dal quinto piano. Una tragedia che ha lasciato nel cuore e nella mente di Naomi tante domande: «forse non ho fatto abbastanza, forse non sono stata una buona amica o forse mi sono accorta troppo tardi che non dovevo chiudere quella maledetta porta, forse dovevo portarti lo stesso a Caserta quella maledetta sera anche sotto la pioggia, chissà forse eri più contenta».

«La vita senza di te mi fa paura, però posso dirti solo una cosa Silviè sei stata una guerriera fino alla fine». Un affetto sincero e indissolubile che resisterà anche oltre la morte grazie a quel «filo rosso» che le teneva, e tiene ancora, unite: «dicesti tu: “finché polizia non ci separi”… e io adesso ti dico oltre tutto».