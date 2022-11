Sigilli ad autocarrozzeria a Palma Campania

I militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola congiuntamente ai militari della stazione di Palma Campania, nell’ambito dei servizi volti al contrasto degli smaltimenti illeciti, hanno controllato a Palma Campania un 50enne titolare di un’attività di autocarrozzeria. I carabinieri, sul posto, hanno accertato la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi siti in un contiguo piazzale esterno pari a circa 20mc di rifiuti speciali sia pericolosi che non pericolosi. I rifiuti erano stoccati contravvenendo al disposto sul deposito temporaneo ed in parte esposti agli agenti atmosferici.

Il locale adibito ad autocarrozzeria (pari a circa 300mq), il contiguo piazzale esterno (pari a circa 500 mq) ed il deposito incontrollato di rifiuti speciali sono posti in sequestro preventivo ed il 50enne è deferito alla competente autorità giudiziaria. In loco i militari hanno accertato, inoltre, che eraano effettuate delle operazioni di verniciatura di parti di carrozzeria di autoveicoli in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, pertanto è sotto sequestro anche la stanza dove erano stoccate le vernici ed i solventi, una cabina forno adibita a verniciatura e tre saldatrici. I controlli dei carabinieri continueranno nei prossimi giorni.