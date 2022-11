Si rifiuta di dargli soldi: il figlio distrugge i mobili

Ha distrutto i mobili di casa perché il padre non gli aveva dato tutti i soldi che pretendeva; protagonista un 39enne di Casapulla in provincia di Caserta, arrestato dai carabinieri e condotto in carcere per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, aggredendo e minacciando il padre, era riuscito a farsi dare 20 euro, ma voleva di piu, e al rifiuto del genitore, ha iniziato a danneggiare mobili e suppelettili, fin quando non sono arrivati i carabinieri della stazione di San Prisco, contattati al numero di emergenza 112, che lo hanno bloccato e ammanettato.

Ennesima aggressione casalinga, dunque, ai danni di una mamma anziana verso cui il figlio ormai adulto pretendeva soldi.