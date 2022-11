Si spacciava per consulente assicurativo e si faceva accreditare centinaia di euro. Questa la truffa telefonica di una ragazza di Ascea, in provincia di Salerno: la 26enne è denunciata in in stato di libertà. Lo scorso luglio, infatti, la donna aveva commesso l’illecito ai danni di un agricoltore del posto. La ragazza, si era fatta accreditare su un conto corrente estero online circa 300 euro con la falsa promessa di sottoscrivere una vantaggiosa polizza assicurativa.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di accertare che, con lo stesso metodo, la donna aveva raggirato anche altre 30 persone. Insomma, un modus operandi rodato.