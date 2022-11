I funzionari Adm dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli in servizio alla sezione distaccata di Torre Annunziata/Castellammare di Stabia hanno proceduto allo sdoganamento della motonave Ak Broters, con un carico 7.063 tonnellate di grano tenero proveniente dall’Ucraina. La nave, battente bandiera panamense, è partita dal porto ucraino di Izmail in data 30 ottobre 2022. I funzionari dell’Adm, quindi, hanno eseguito tutte le procedure previste dalla normativa doganale vigente, ivi compreso il prelievo di campioni di grano che sono inviati al laboratorio chimico di Napoli per accertarne la qualità.

Continua così – si sottolinea nella nota – l’impegno dei funzionari di Adm nell’esecuzione dei controlli sui carichi di grano proveniente dalle zone interessate al conflitto Russia-Ucraina, a conferma della costante presenza e del ruolo dell’Agenzia a garanzia della legalità e della sicurezza delle merci in arrivo sul territorio italiano.