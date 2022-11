Drammatico incidente ieri sull’A30 Caserta-Salerno. A morire un uomo di 40 anni, dell’Agro-nocerino-sarnese. Il sinistro si è verificato intorno alle 14.30 fra le uscite di Castel San Giorgio e Nocera-Pagani in direzione Caserta. Coinvolti un camion ed un motociclo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 6/o Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Le operazioni di rimozione dei veicoli hanno reso necessario di limitare il flusso di traffico su una sola corsia. Registrata una coda di un chilometro in direzione Caserta.

Solo nelle prime ore della serata il traffico è ripreso regolarmente sulla tratta interessata, quando sul posto sono arrivati le autorità e sono terminati i rilievi per valutare eventuali responsabilità in merito al sinistro.