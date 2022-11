Trovato in provincia di Napoli Andrea Scaramuzzo, 53enne di Roma la cui scomparsa era denunciata lo scorso 11 novembre ai Carabinieri di Roma-Montespaccato. I figli del 53enne si sono rivolti anche alla trasmissione televisiva «Chi l’ha visto» oltre che a diverse tv locali per il suo rintraccio. L’uomo è ritrovato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sull’Asse mediano, all’altezza dello svincolo per Afragola dove era segnalata la presenza di una persona che camminava a piedi sul ciglio della strada. Al termine degli accertamenti sanitari i carabinieri hanno affidato Scaramuzzo affidato al suo tutore legale.

