Si chiamava Margherita Giordano donna travolta e uccisa ieri da un camion betoniera a Bolzano, tra Corso Italia e Corso Libertà. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre mezz’ora. Aveva 34 anni, proveniva da Somma Vesuviana e insegnava alla scuola “Alfieri” di via Parma. Sgomento nella città ai piedi del vulcano per quanto accaduto nella città bolzanina dove la giovane prof stava lavorando a scuola. Una notizia che ha gelato il sangue alla vicina Sant’Anastasia di cui la famiglia era originaria.

Si tratta dell’ennesimo incidente nello stesso punto della città: il precedente si era verificato lo scorso il 16 novembre. La zona, transennata dalle forze dell’ordine, come detto è stata teatro già in passato di simili tragedie, alle quali, evidentemente, ancora non si è riusciti a porre un freno nonostante numerosi interventi e l’introduzione di divieti.