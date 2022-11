Investito e ucciso sulla Pontina. Ennesima tragedia ieri sera, poco prima delle 22, sulla strada 148 all’altezza di Aprilia. Un uomo di 51 anni, di origine moldava, è purtroppo deceduto dopo essere stato travolto da un’auto guidata da una ragazza. Il 51enne era sceso per controllare la sua vettura ferma ed in panne a bordo strada sulla carreggiata sud, quella che porta al capoluogo pontino. Purtroppo, pochi secondi dopo, è stato centrato e falciato da un altro veicolo che stava sopraggiungendo proprio in quel momento. L’impatto è stato tremendo.

Sul posto, una volta ricevuto l’allarme, è sopraggiunta un’ambulanza. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al ferito e hanno tentato disperatamente di salvargli la vita, ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo è purtroppo morto, pochi minuti dopo, a causa delle profonde ferite dovute all’impatto violento con l’auto. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti, quindi, i carabinieri di via Tiberio con due pattuglie. I militari del Reparto Territoriale di Aprilia hanno proceduto con i rilievi di rito e ricostruito la dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per oltre un’ora ed il traffico deviato sulla laterale all’altezza dello svincolo per via Mascagni.