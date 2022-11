Sangue a Scafati dove due ragazzi sarebbero finiti aggrediti ed accoltellati al culmine di una lite. I due giovani, poco più di 20 anni, sarebbero stati aggrediti da due sconosciuti i quali si sono poi dati alla fuga. I due giovani, due fratelli di Boscoreale, sono trasportati in ospedale: uno di loro è ancora in prognosi riservata. Intanto, è partita la caccia agli aggressori, i quali si sono dati alla fuga, ma potrebbero presto essere identificati dai carabinieri. I militari sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto nei giorni scorsi, pochi minuti prima della mezzanotte in via don Angelo Pagano, non lontano da un distributore automatico di bevande, a pochi passi dall’ingresso dell’istituto superiore Pacinotti.

Anche gli aggressori potrebbero non essere di Scafati, ma sono in corso le operazioni di identificazione. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di due soggetti coetanei delle vittime. Intanto, i carabinieri della tenenza Scafati e quelli del reparto territoriale di Nocera Inferiore avrebbero acquisito già una serie di elementi importanti al fine di chiarire i fatti. Infine, non si esclude che i due fratelli di Boscoreale conoscessero i loro aggressori.