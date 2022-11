I Carabinieri del Comando Stazione di Sarno, in esito ad attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, un quarantacinquenne originario del vesuviano, gravato da precedenti di polizia. L’uomo giorni fa si era introdotto in una pizzeria di Sarno, asportando il registratore di cassa e la somma di denaro in esso contenuta per un valore complessivo di circa 500 euro.

Le indagini, conseguenti alla denuncia presentata alla Stazione Carabinieri dal titolare dell’attività commerciale, hanno permesso ai militari dell’Arma, a seguito degli elementi raccolti, nonché dalla visione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza e dalla comparazione dei tratti somatici dell’autore del furto, di identificare il presunto autore del reato.