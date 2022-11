I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia (Napoli) sono intervenuti ieri sera in via Primicerio per un’auto danneggiata da un incendio. Si tratta di una Range Rover Evoque di un imprenditore edile del posto. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica. I Carabinieri non escludono la matrice dolosa dell’incendio. Ancora un episodio simile, dunque, in una zona dove troppo spesso succedono eventi del genere. Auto in fiamme come accaduto nei mesi scorsi anche nelle limitrofe Somma Vesuviana e Ottaviano.

Appena l’altro ieri diverse auto sono finite danneggiate da un incendio a Sarno in un parcheggio a Borgo San Matteo. Sull’episodio indagano i carabinieri. Tre le auto andate distrette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sarno. A domare le fiamme ci hanno pensato anche i residenti. Nessuna pista viene esclusa, neanche quella del dolo. Una voce oggetto d’indagine avrebbe riferito di una persona vista mentre si allontanava dall’area parcheggio.