In Campania, negli ospedali e nelle Rsa, il personale sanitario non vaccinato non potra’ essere a contatto con i pazienti o gli assistiti. Inviata ai direttori generali della Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, una direttiva a firma del oresidente della Regione, Vincenzo De Luca, con la quale si fa obbligo di definire l’impiego del personale sanitario non vaccinato contro il virus Sars-Covid19, in concomitanza con la disposta reintegra in servizio, tutelando la salute dei pazienti e degli operatori vaccinati. “Saranno quindi messe in campo le necessarie azioni dirette a contrastare ogni ipotesi di contagio, evitando il contatto diretto del personale non vaccinato con i pazienti”, si legge in una nota.

“Io sono per garantire sempre e comunque il rispetto delle leggi dello Stato. Bisogna fare in modo che non si verifichino eventi come quello di Modena, ma non dobbiamo denunciare esagerazioni come quelle presentate nelle ipotesi del decreto”, le parole di De Luca sul decreto Rave a margine dell’Assemblea Generale dell’European Aerospace Cluster Partnership a Città della Scienza a Napoli.