Dopo la prematura scomparsa anche il mondo social, si è stretto intorno al dolore della sua famiglia. Oggi alle 14:30 sono fissati i funerali del 19enne. Salvatore Catapano era di Poggiomarino. Il 19enne ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Striano. Salvatore Catapano al momento dell’impatto viaggiava con la sua auto, quando in circostanze ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo. E’ successo sulla strada provinciale che collega Poggiomarino con Striano.

La macchina si è schiantata contro il cancello di una nota azienda agricola del posto. La collisione, non ha lasciato vie di scampo al ragazzo di 19 anni, infatti sarebbe morto proprio sul colpo. La sua fidanzata ha riportato diverse ferite, ed attualmente si trova nel presidio ospedaliero Villa Malta di Sarno. Le condizioni della ragazza restano piuttosto serie infatti è ricoverata nel reparto di rianimazione.

Attualmente sono in corso di svolgimento tutte le indagini del caso, per chiarire in via definitiva i motivi che ruotano intorno a questa tragedia, poiché le circostanze restano piuttosto sospette.

L’ultimo saluto a Salvatore Catapano si terrà oggi, lunedì 07 novembre alle 14:30, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova di Poggiomarino.