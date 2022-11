Torna la compagnia i SognAttori con la commedia “Mettimmece d’accordo e ce vattimme”, due atti di Gaetano Di Maio. La regia è di Renato Pascale. L’appuntamento è per il 18, il 19 ed il 21 novembre presso il CineTeatro Eliseo in Via Roma Traversa Ferrovia a Poggiomarino. Una quarta serata è invece in programma al teatro di Sarno.