Bonus 150 euro, quando arriva il pagamento? Tranne che per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e per coloro che operano nel settore sportivo è l’INPS ad accreditare l’indennità una tantum contro il caro prezzi. E, in leggero ritardo, con la circolare numero 127 del 2022 dall’Istituto arriva il calendario con le date di riferimento. Per i pensionati e le pensionate, ad esempio, le somme sono già arrivate con la pensione di novembre. Ma in altri casi l’attesa è molto più lunga e si arriva a febbraio 2023 a prescindere dalle modalità di erogazione, tramite domanda o in maniera automatica.

Una panoramica sulla tabella di marcia, categoria per categoria.

Bonus 150 euro, quando arriva il pagamento dall’INPS? A novembre o a febbraio 2023

Il bonus 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter ha replicato in versione ridotta e per una platea più ristretta l’indennità una tantum contro il caro prezzi messa in campo con il primo provvedimento omonimo.

Con delle variazioni su tema anche il meccanismo di erogazione è stato riproposto allo stesso modo:

a riconoscere le somme in busta paga ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti è il datore di lavoro con la retribuzione di novembre, erogata nello stesso mese o a dicembre;

è il con la retribuzione di novembre, erogata nello stesso mese o a dicembre; per quanto riguarda il settore sportivo il compito di effettuare i bonifici spetta alla società Sport e Salute ;

il compito di effettuare i bonifici spetta alla società ; le partite IVA iscritte alle Casse di Previdenza Private hanno ricevuto l’integrazione dei 150 euro insieme al bonus 200 euro da queste ultime;

iscritte alle Casse di Previdenza Private hanno ricevuto l’integrazione dei 150 euro insieme al bonus 200 euro da queste ultime; tutte le altre categorie di beneficiari e beneficiarie ricevono l’indennità dall’INPS.

Le operazioni di pagamento da parte dell’Istituto, come chiarito nella circolare numero 127 del 2022, sono già partite e si concluderanno a febbraio 2023, dopo aver effettuato le verifiche necessarie ad escludere una doppia erogazione.

Le somme sono state già accreditate o sono in arrivo per le seguenti tipologie di beneficiari e beneficiarie che, in presenza dei requisiti richiesti, ricevono il bonus 150 euro automaticamente:

titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;

a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione; lavoratrici e lavoratori domestici già beneficiari del bonus 200 euro;

già beneficiari del bonus 200 euro; nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza tramite accredito sulla carta RdC.

Quando arriva il pagamento del bonus 150 euro? Il calendario

Tutti gli altri, dai disoccupati agli stagionali, dovranno attendere più a lungo per ricevere il pagamento del bonus 150 euro: l’accredito arriverà a febbraio 2023, “successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto-legge n. 144/2022, relative alle retribuzioni di novembre 2022”, fa sapere l’INPS.

In altre parole è necessario che si concludano le operazioni previste per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti per escludere che l’indennità una tantum si riceva due volte in due formule diverse.

Guardando alla platea di coloro che dovranno attendere più a lungo per ricevere il bonus 150 euro, è necessario in ogni caso fare una distinzione. C’è chi riceve l’accredito INPS automaticamente e chi, invece, deve presentare domanda entro la scadenza del 31 gennaio 2023:

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

dottorandi/e e assegnisti/e di ricerca;

lavoratrici e lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

lavoratrici e lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Per procedere è possibile seguire le istruzioni fornite con la stessa circolare INPS numero 127 del 2022 e servirsi di tre canali:

tramite il portale INPS;

tramite il servizio di Contact Center Multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

tramite gli Istituti di Patronato.

fonte informazionefiscale.it