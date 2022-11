Due uomini si azzuffano all’uscita della galleria Vittoria, lato via Chiatamone a Napoli. Un video divenuto virale e denunciato anche sulle pagine social di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde. Dalle immagini è impossibile capire cosa sia accaduto, si vede solo un’auto ferma di traverso, in mezzo alla strada, che blocca il traffico e due uomini che si rotolano a terra intenti a picchiarsi l’un l’altro. A fare da sfondo a questa scena una fila interminabile di auto che assiste, senza fare nulla, in attesa di poter riprendere la marcia, come se fosse tutto normale.

«Sono immagini che fanno male e alle quali non mi abituerò mai, ma ciò che lascia davvero sgomenti è l’indifferenza generale. Capisco che una scena simile possa far paura e il mancato intervento di alcuni sia dovuto a questo, ma è singolare vedere decine e decine di auto ostaggio di due violenti che si picchiano tra loro e nessuno che provi nemmeno ad intervenire o chiami aiuto. L’impressione è che gli automobilisti attendessero rassegnati la fine della lite, segno che la città sta vivendo una vera e propria assuefazione alla violenza. Ormai i napoletani vedono scene simili ogni giorno in qualsiasi quartiere e non esistono zone franche. Per questo ribadisco con ancora più forza la necessità di contrastare la violenza e la criminalità con ogni mezzo. Una battaglia che dobbiamo combattere tutti, ogni giorno, partendo da noi stessi. Solo insieme sarà possibile costruire una nuova Napoli» afferma Borrelli.