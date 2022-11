Rissa fra due ragazze di 26 e 21 a Colliano. L’alterco è scoppiato all’interno del bar una stazione carburanti situata sulla Fondo Valle Sele. Le due, probabilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, sono arrivate allo scontro fisico al culmine di una lite verbale nata per ragioni ancora in corso di accertamento. Si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della locale stazione e degli operatori del 118, che hanno trasportato le due ragazze ferite presso l’ospedale di Oliveto Citra. Entrambe se la caveranno in pochi giorni.

Per le due si è reso quindi necessario l’intervento dei medici del 118 e dei carabinieri. Le due ragazze, entrambe lievemente ferite, sono trasportate presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco d’Assisi” di Oliveto Citra dove, dopo le visite del caso ed esser medicate, sono dimesse con lievi contusioni.