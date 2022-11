Proseguono a Casamicciola le ricerche dei quattro dispersi a causa della frana che ha colpito l’isola d’Ischia sabato scorso. Restano otto le vittime accertate. In un edificio di via Celario personale della squadra Usar si è calato in un foro ricavato dal fango per penetrare sotto un solaio crollato e raggiungere l’interno dell’appartamento. I vigili del fuoco sono al lavoro anche nella zona di piazza Bagni per valutare le aree di rischio da inserire all’interno del piano speditivo annunciato ieri dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, che ha presieduto una riunione congiunta di Coc e Ccs per fare il punto sui soccorsi. Il piano prevede una evacuazione temporanea della popolazione di alcune zone, non solo nel comune di Casamicciola, in caso di nuove allerte.

Nelle prossime ore, infatti, si attende un brusco peggioramento delle condizioni metereologiche con la possibilità di un nuovo ciclone in arrivo anche in Campania. Al momento, però, la protezione civile della Regione non ha diramato allerte. Sono operativi a Ischia anche escavatori, pick-up, idrovie, torri faro, droni, autocarri e mezzi terra della Protezione civile. Mobilitati oltre 700 operatori specializzati in ricerca e soccorso, logistica, assistenza e attività tecnico-scientifiche.