Come sappiamo la stagione dei bonus sta per terminare per decisione di Bruxelles che ha stabilito come tutte le misure di welfare intraprese dal governo debbano diminuire fino al dicembre 2024 quando saranno definitivamente azzerate punto però esistono comunque dei contributi che lo stato eroga per incentivare i giovani alla formazione di nuove famiglie e soprattutto alla natalità, uno di questi è il bonus mamma di 800 euro che è stato istituito anche negli anni precedenti e che potrà essere richiesto anche quest’anno da tutte le famiglie e soprattutto da tutte le mamme che abbiano avuto un figlio naturale oppure in adozione entro il 28 febbraio 2022. Vediamo tutti i dettagli dell’agevolazione.

Il bonus mamma domani 2022 è un premio per la nascita oppure per l’adozione o l’affidamento di un minore alle donne che hanno partorito o hanno deciso di diventare madri entro il 28 febbraio 2022. Questo bonus mamma domani 2022 può essere richiesto in tre casi:

in relazione all’evento nascita avvenuta, per i nati entro il 28 febbraio 2022, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

per l’evento compimento del 7° mese di gravidanza, in caso di perfezionamento del requisito, entro il 31 dicembre 2021 (settimo mese di gravidanza concluso a tale data), o di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre;

per adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021.

Come sarà erogato il contributo

La domanda per l’ottenimento del bonus mamma domani 2022 può essere presentata a partire dal settimo mese di gravidanza e in tutti i casi entro un anno dalla nascita del bambino. Quindi per tutte le donne che hanno partorito pure hanno adottato un bambino entro il 28 febbraio 2022, la data di scadenza sarà necessariamente il 28 febbraio 2023. Il bonus viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione e per qualsiasi figlio nato. Quindi tutte le mamme che in un anno abbiano avuto due gravidanze, queste potranno chiedere un bonus mamma domani per ciascun figlio nato.

L’INPS procederà all’erogazione del contributo attraverso:

il bonifico domiciliato presso l’ufficio postale,

l’accredito sul conto corrente bancario,

l’accredito su conto corrente postale,

il libretto postale,

la carta prepagata con IBAN conto corrente in area SEPA.

