Riecco il Bonus 150 euro, come cambia il pagamento: chi deve richiederlo e chi lo riceve in automatico

Il bonus 150 euro per lavoratori, pensionati e beneficiari del Reddito di cittadinanza è in arrivo per milioni di italiani. Ma proprio negli ultimi giorni sono cambiate alcune delle regole riguardanti l’erogazione del pagamento, almeno per una parte dei lavoratori dipendenti che riceverà il sostegno pensato dal governo Draghi contro il caro energia e l’inflazione.

Il bonus 150 euro è un aiuto una tantum che viene erogato a lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, beneficiari del Reddito e percettori Naspi. I lavoratori dipendenti ricevono il bonus in automatico, ma in alcuni casi è necessario presentare un’autodichiarazione al proprio datore di lavoro. Le regole su questa certificazione sono però cambiate di recente.

In particolare le ultime novità arrivano dal decreto Aiuti ter: con la sua conversione in legge, attesa in via definitiva per il 22 novembre, ci saranno nuove regole per la presentazione dell’autocertificazione per ottenere il bonus. Vediamo, alla luce di queste novità, chi lo riceverà in automatico e chi no.

Chi può ricevere il bonus 150 euro

Il bonus 150 euro è una misura destinata a chi ha un reddito non superiore a 20mila euro. Nel caso dei lavoratori dipendenti il riferimento da prendere in considerazione è quello della retribuzione mensile di novembre, che non deve superare i 1.538 euro. Il sostegno pensato contro il caro energia verrà erogato a 22 milioni di persone attraverso lo stanziamento di 3,2 miliardi di euro.

Bonus 150 euro, chi deve richiederlo

Per i lavoratori dipendenti del settore privato il bonus arriva quasi in automatico: non bisogna presentare una richiesta, ma è necessario compilare un’autodichiarazione da inviare al proprio datore di lavoro per certificare che non riceveranno l’indennità in altro modo, per esempio con un assegno previdenziale o attraverso il Reddito di cittadinanza.

L’erogazione non è automatica neanche per i Co.co.co: in questo caso si può presentare richiesta se si ha un reddito, nel 2021, inferiore a 20mila euro. Per lavoratori stagionali e intermittenti, invece, il bonus si può chiedere nel caso si siano svolte almeno 50 giornate lavorative. Devono chiedere il bonus anche i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Altro discorso vale per le partite Iva e gli autonomi: se hanno i requisiti possono chiedere questo bonus insieme a quello da 200 euro. Una volta inviata la domanda alla cassa di appartenenza o all’Inps (con scadenza il 30 novembre) riceveranno probabilmente un pagamento unico da 350 euro.

fonte money.it