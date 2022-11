Continuano i ritardi per chi non ha ancora ricevuto il Reddito di Cittadinanza di ottobre. Ecco cosa dice INPS a proposito del ritardo accumulato sui pagamenti. Effettivamente l’anomalia non è isolata e, ad oggi, molte persone sono in attesa di un segnale concreto da parte delle istituzioni. Qualcosa deve essere andato storto durante i controlli, ma una buona notizia c’è. Se da un lato la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve, dall’altro sappiamo che le tempistiche dilatate non dipendono da errori o altre questioni specifiche inerenti la pratica.

La situazione appare chiara dopo la risposta di INPS questa mattina su Facebook: “Purtroppo alcuni controlli, stabiliti per legge, sono durati più del previsto per cause non imputabili alla volontà degli enti consultati. Non appena la situazione sarà ripristinata partirà una sessione straordinaria di lavorazioni e pagamenti. Abbiamo anche chiesto aggiornamento a riguardo alla direzione competente e li condivideremo qui non appena disponibili“.

fonte optimagazine.com