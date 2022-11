Reddito di cittadinanza pagato in ritardo. Siamo a novembre e circa 70mila famiglie non stanno ricevendo il reddito di ottobre. C’è anche un problema all’aiuto che ricevono i genitori single. Ci sono nuclei monogenitoriali che stanno ricevendo la richiesta di rimborso di quei pochi 30 euro che hanno già incassato. Ma si chiedono: perché non ne abbiamo più diritto?

Ci sono molti commenti sulla pagina social dell’ente: sono famiglie che reclamano il sussidio. «Io ho tre bambini piccoli in affido , capite che il reddito di cittadinanza è la nostra unica entrata…si tratta di comprare il cibo….per favore almeno diteci di che morte morire… grazie». I messaggi sono di questo tenore. L’ente evoca «cause non imputabili alla volontà degli enti consultati» e garantisce che «non appena la situazione si sbloccherà» sarà avviata una sessione straordinaria di lavorazione e pagamento delle pratiche.

I genitori single invece non stanno ricevendo la maggiorazione di 30 euro a figlio che in base al decreto 230/2021 spetta ai nuclei in cui entrambi i genitori lavorano, ma fino a settembre era versata anche a chi cresce un bambino da solo.