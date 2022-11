Reddito di Cittadinanza: aumenti a dicembre

Alcuni percettori del reddito di cittadinanza possono contare su una cifra superiore erogata nello stesso mese. Chi la riceve? Il reddito di cittadinanza in questi giorni è sul piatto della discussione governativo. Il nuovo Governo Meloni vorrebbe abolire quasi del tutto questo incentivo e ammortizzatore sociale. Sostanzialmente sarebbe negato a tutte le persone tra i 18 ed i 65 anni in grado di lavorare, depotenziando appieno il presupposto del reddito di cittadinanza. Difatti i lavoratori inabili già hanno diritto alla pensione. Gli ex lavoratori sopra i 65 anni si apprestano alla pensione. Dunque la misura probabilmente terminerà a breve. Ma per ora, e sicuramente per il prossimo mese, sarà in vigore.

Il mese di dicembre è piuttosto particolare per i cittadini. Si celebrano le festività natalizie, e con esse generalmente c’è un’impennata dei consumi. Tuttavia quest’anno, tra crisi economica ed energetica, Natale potrebbe essere più magro del solito.

Reddito di cittadinanza, cosa spetta nel mese di dicembre

Chi ha diritto al reddito di cittadinanza, a differenza dei lavoratori e pensionati, nel mese di dicembre non percepisce una mensilità supplementare. Infatti solo i lavoratori hanno diritto alla tredicesima, la cosiddetta gratifica natalizia, anche destinata ad incrementare i consumi. Chi non lavora, quindi beneficiari Rdc, Naspi, Dis – Coll, non ha diritto neanche alla tredicesima. Nonostante ciò ci sono dei bonus che alcuni destinatari del reddito di cittadinanza possono ricevere.

Nello specifico il bonus 150 euro dovrebbe arrivare nel mese di novembre. Tuttavia tra ritardi e code di accredito i percettori del reddito di cittadinanza potrebbero riceverlo nel mese di dicembre. Il bonus 150 euro spetta a tutti i lavoratori, pensionati, disoccupati con indennità o reddito di cittadinanza che abbiano un reddito inferiore a 20.000 euro lordi l’anno.

