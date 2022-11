Re/Max cerca 624 lavoratori in tutta Italia: fino al 26 novembre COME CANDIDARSI

Il gruppo Re/Max è alla ricerca di 624 agenti immobiliari da inserire nelle proprie agenzie. Un’operazione di recruitment su scala nazionale per la quale il network ha ideato un evento diffuso in programma dal 7 a 26 novembre, che prevede oltre 100 appuntamenti serali, denominati Career Night, in altrettante agenzie Re/Max lungo tutta la penisola.

Nel corso dei Career Night, gli aspiranti consulenti immobiliari potranno interfacciarsi direttamente con lo staff dell’agenzia più prossima per il primo step del processo di selezione. La ricerca di Re/Max è rivolta ad agenti immobiliari e professionisti del settore, architetti, geometri, ma anche a donne e uomini con esperienza maturata in altri ambiti commerciali che vogliano cimentarsi nel settore dell’intermediazione immobiliare, nonché a giovani e meno giovani, anche senza esperienza, alla ricerca di una professione caratterizzata da forte autonomia e indipendenza, che offre interessanti opportunità di reddito con inquadramento a partita iva.

Gli appuntamenti in Campania

Angri – Re/Max Red

26 novembre dalle 18.00 | Via Murelle, 7 – Angri

Caserta – Re/Max Divina

21 novembre dalle 18.00 | Via J.M. Escrivá, 54 – Caserta

Napoli – Re/Max My Home

25 novembre dalle 18.00 alle 20.30 | Via Nazionale delle Puglie, 312 – Napoli

Napoli – Re/Max Advisor

25 novembre alle 20.00 | Lega Navale Italiana, Via Ammiraglio Ferdinando Acton – Porticciolo del Molosiglio – Napoli

Napoli – Re/Max Eccellenze

24 novembre dalle 18.00 | Piazza Medaglie D’Oro, 15 – Napoli

Requisiti richiesti

Diploma superiore, attitudini commerciali di time management, forte orientamento al risultato, ma anche spiccate capacità relazionali, empatia, energia, pensiero innovativo, propensione a lavorare in modo indipendente e, allo stesso tempo, a far parte di un grande team.