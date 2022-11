Evade dagli arresti domiciliari, rapina una persona ma, accerchiato da alcune persone giunte in soccorso della vittima, ne ferisce tre a colpi di arma da fuoco. E’ successo ieri sera a Napoli, dove i Falchi della Squadra mobile, i poliziotti dell’Upg della Questura partenopea e del Commissariato Poggioreale hanno arrestato un 29enne di Acerra già ai domiciliari per tentato omicidio. La Polizia è intervenuta in via Carlo di Tocco su segnalazione della centrale operativa per una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Sul posto gli agenti hanno trovato personale del 118 che stava prestando soccorso a due persone ferite e hanno appreso che, poco prima, due individui a bordo di uno scooter avevano rapinato un uomo per poi fuggire nell’adiacente via Molise.

Gli agenti, arrivati nella strada indicata, hanno trovato una terza persona, anche questa ferita da un colpo d’arma da fuoco, e alcune persone che avevano fermato uno dei fuggitivi. I poliziotti hanno bloccato il malvivente e trovato poco distante la pistola utilizzata per commettere il reato, risultata rubata nell’aprile 2021 a Corbara (Salerno). I poliziotti hanno accertato che i due uomini, dopo essersi avvicinati alla vittima, l’avevano rapinata dell’orologio e, durante la colluttazione, il conducente della moto si era dato alla fuga lasciando il complice sul posto il quale, accerchiato da alcune persone giunte in soccorso della vittima, aveva fatto fuoco ferendone tre. S.D.G., 29enne di Acerra già sottoposto alla detenzione domiciliare per tentato omicidio, è finito arrestato per rapina pluriaggravata, porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione, tentato omicidio, lesioni personali ed evasione.